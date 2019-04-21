Киев, , 19:19 — REGNUM

21 апреля на Украине сотрудники правоохранительных органов зафиксировали более 900 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины на странице в соцсети Facebook.

«По состоянию на 17:00 (совпадает с московским) в полицию (Украины) поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами», — отмечается в сообщении ведомства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов на Украине проходит 21 апреля 2019 г. Политики Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, набравшие в первом туре выборов наибольшее число голосов избирателей, претендуют на высший руководящий пост страны.

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