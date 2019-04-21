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Порошенко не будет прятаться и скоро выступит в штабе — источник

Политика

Планируется публичное обращение президента, несмотря на возможные провальные результата

Киев, 21 апреля 2019, 19:15 — REGNUM  В штабе Петра Порошенко ждут появления действующего президента Украины почти сразу после закрытия избирательных участков и объявления данных экзит-поллов, примерно в 20:10 — 20:15.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, присутствующий сейчас в штабе, предполагается публичное выступление Порошенко, несмотря на предполагаемые провальные для него результаты выборов.

В целом обстановке в штабе сейчас спокойная, здесь присутствует достаточное количество журналистов и соратников действующего главы государства. В пресс-центре выступают активисты, близкие к Блоку Петра Порошенко, причем в своих выступлениях они придерживаются той же риторики, что и в предвыборный период.

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным данным экзит-поллов, Владимир Зеленский набирает на выборах президента около 70%, Петр Порошенко — около 30%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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