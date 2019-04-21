Штаб Зеленского: до возможной инаугурации члены команды не будут названы

Киев, , 19:05 — REGNUM В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины ключевые члены его команды не будут публично названы до инаугурации. Об этом заявил журналистам вечером 21 апреля спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Мы раньше это говорили и сейчас говорим — что есть определенный риск для людей не только между первым и вторым туром, и даже после второго тура. К сожалению, на Украине есть практика, когда людей подставляют, и речь идет не только о простых людях, но и тех, кто может возглавить какое ведомство», — заявил Разумков.

Спикер Зеленского отметил, что особенно это касается силовиков.

«Если сейчас кто-то из действующих офицеров будет назван на министра обороны или начальника Генерального штаба, то к инаугурации он может не дослужить. Точно так же, как и представители спецслужб, точно так же и кадровые дипломаты», — отметил он.

Напомним, что на протяжении всей избирательной кампании Владимира Зеленского упрекали в том, что не представляет публично свою команду, особенно силовиков. По мнению ряда экспертов, это свидетельствует, что актер не воспринимает серьезно ситуацию в Донбассе. перед вторым туром выборов стало известно, что в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского вошел Иван Апаршин, который был экс-начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабинета министров при премьер-министре Николае Азарове. По словам Зеленского, кандидатуру Апаршина им предложил и посоветовал экс-министр обороны Анатолий Гриценко.