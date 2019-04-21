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Порошенко выигрывает на выборах с результатом 57%. В Узбекистане

Политика

Плохую явку в Ташкенте в посольстве Украины связывают с сильным дождем

Ташкент, 21 апреля 2019, 18:58 — REGNUM  В Узбекистане зарегистрированы около 1200 избирателей, на выборах президента Украины сегодня проголосовали 113 граждан, сообщила ИА REGNUM председатель избирательной комиссии в Ташкенте Юлия Йилмаз.

По ее словам, по результатам выборов за Петра Порошенко свои голоса отдали 64 избирателя, за Владимира Зеленского — 48.

Она также сообщила, что на первом этапе выборов президента проголосовали около 200 человек.

«Меньшее количество проголосовавших, скорее всего, связано с сильным дождем в столице Узбекистана», — отметила Йилмаз.

Глава избиркома сообщила, что выборы президента Украины в Ташкенте прошли в штатном режиме, «единственное, что один бюллетень признан недействительным, так как голосовавший написал на нем, что не поддерживает ни одного из кандидатов».

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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