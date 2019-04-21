Порошенко выигрывает на выборах с результатом 57%. В Узбекистане

Ташкент, , 18:58 — REGNUM В Узбекистане зарегистрированы около 1200 избирателей, на выборах президента Украины сегодня проголосовали 113 граждан, сообщила ИА REGNUM председатель избирательной комиссии в Ташкенте Юлия Йилмаз.

По ее словам, по результатам выборов за Петра Порошенко свои голоса отдали 64 избирателя, за Владимира Зеленского — 48.

Она также сообщила, что на первом этапе выборов президента проголосовали около 200 человек.

«Меньшее количество проголосовавших, скорее всего, связано с сильным дождем в столице Узбекистана», — отметила Йилмаз.

Глава избиркома сообщила, что выборы президента Украины в Ташкенте прошли в штатном режиме, «единственное, что один бюллетень признан недействительным, так как голосовавший написал на нем, что не поддерживает ни одного из кандидатов».