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Команда Порошенко признает любые результаты выборов — глава БПП

Политика

21 апреля 2019 г. на Украине проходит второй тур президентских выборов

Киев, 21 апреля 2019, 18:48 — REGNUM  Любой результат президентских выборов на Украине признает команда действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом, как передает УНИАН, заявил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов журналистам.

«Украина — демократическая страна, — сказал Герасимов. — Наша команда признает любые результаты (выборов)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 г. на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидатами являются действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский, набравшие в первом туре голосования наибольшее число голосов избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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