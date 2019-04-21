Команда Порошенко признает любые результаты выборов — глава БПП

Киев, , 18:48 — REGNUM Любой результат президентских выборов на Украине признает команда действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом, как передает УНИАН, заявил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов журналистам.

«Украина — демократическая страна, — сказал Герасимов. — Наша команда признает любые результаты (выборов)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 г. на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидатами являются действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский, набравшие в первом туре голосования наибольшее число голосов избирателей.

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