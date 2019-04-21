«Принуждение к миру»: Сможет ли Евросоюз поддержать «антирусскую» Украину?

Москва, , 18:23 — REGNUM В случае победы на президентских выборах Владимиру Зеленскому придётся столкнуться с необходимостью идти на компромисс с Москвой ради решения экономических проблем на Украине. Об этом 21 апреля заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24».

«Так как экономически ближайшее время особо не рванёшь, особенно сложно рваться вперёд, если 20% промышленного производства находилось на территории, которую вы потеряли и при ваших же собственных ограничениях — транспортной блокаде, ограничения на поставки энергоносителей. Серьёзно ослабились источники с точки зрения рынков сбыта и получения сырья. Возьмём те же нефтепродукты», — заявил Абзалов.

Это очень серьёзные вызовы, и вопрос мира с Москвой — это в том числе вопрос экономической составляющей, считает он.

«В ближайшее время добиться включения в Европейский Союз будет невозможно. К тому же после нынешних выборов в Европарламенте будет примерно треть евроскептиков, и я очень хочу посмотреть, как будет работать схема с ассоциацией — это те самые люди, которые «заголосовали» в своё время в Голландии на соответствующем референдуме эту тему», — пояснил политолог.

Соответственно, экономические возможности и те возможности, которые, в частности, открывались при гипотетическом вступлении в Евросоюз, становятся всё более шаткими, продолжил он.

«Даже те страны, которые туда вступили — уже происходит сокращение финансовой поддержки по лении ЕС. 10−15% сократилось по Прибалтике, по Польше обрубается вовсе полностью. Даже если вступить, не получишь тех преференций, которые даёт единый европейский рынок. Кроме того, основными конкурентами Украины и являются страны Восточной Европы. Поэтому в ближайшее время решить экономические вопросы очень сложно именно на европейском направлении», — подчеркнул Абзалов.