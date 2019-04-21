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Теракты на Шри-Ланке: ЕС выразил соболезнования жителям страны

Политика

Несколько взрывных устройств сработали на Шри-Ланке 21 апреля

Теракты на Шри-Ланке: ЕС выразил соболезнования жителям страны
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Брюссель, 21 апреля 2019, 18:12 — REGNUM  Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила соболезнования жителям Шри-Ланки в связи с серией взрывов в стране. Заявление главы дипломатии ЕС обнародовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«ЕС выражает самые искренние соболезнования семьям и друзьям погибших, а также желает скорейшего выздоровления раненым», — отметила Могерини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько взрывных устройств сработали на Шри-Ланке 21 апреля. По последним данным, в результате взрывов погибли 215 человек, среди них 35 иностранцев. Ответственность за кровавые акции пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

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