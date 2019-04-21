Грубых нарушений на президентских выборах во Львове не зафиксировано

Киев, , 18:05 — REGNUM Системных и грубых нарушений, которые бы повлияли на подсчет голосов на выборах президента Украины, во Львовской области не зафиксировано.

Об этом сегодня, 21 апреля, заявил прессе Тарас Радь, координатор наблюдения во Львовской области от гражданской сети «Опора», передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди мелких нарушений, которые встречались в регионе в день выборов 21 апреля Радь отметил попытки проголосовать без паспорта, особенно в селах. Также имели место фотографирование бюллетеней для голосования и выдача нескольких бюллетеней в одни руки. На одном из участков, как заявил представитель «Опоры», случилась небольшая потасовка — секретарь избирательной комиссии силой вытолкал с участка наблюдателя.

В МВД Украины также заявили, что нарушения во втором туре президентских выборов пока что несистемные и на итоговом результате никак не скажутся. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отдельно подчеркнул, что массовых фальсификаций не зафиксировано. По его словам, ситуация на избирательных участках страны остается спокойной и находится под полным контролем правоохранителей.