«Зеленский сделает ставку на уголовное преследование Порошенко» — эксперт

Москва, , 17:54 — REGNUM Единственный общественный запрос, на который сможет отреагировать Владимир Зеленский в случае своей победы на президентских выборах, заключается в проведении антикоррупционных дел, при том в первую очередь связанных с действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом 21 апреля заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте посмотрим основные запросы, которые есть в украинском обществе. В качестве примера можно взять общесоциологические исследования. На первом месте это антикоррупционная кампания. Если сложить все предложения, которые там есть — первое это снять депутатскую и президентскую неприкосновенность и запустить антикоррупционные дела. Солидарно за это выступает более 50% населения. На втором месте находится ЖКХ — 39,1%. Тарифы ЖКХ росли последнее время фундаментально, при этом самый большой запрос на тарифы на юго-востоке и юге Украины», — заявил Абзалов.

Однако требования МВФ предполагают, что стоимость для граждан Украины будет соответствовать общерыночному уровню — 315 долларов за 1 тыс. кубометров на украинской западной границе. Это означает, что ближайшее время, месяцы, согласно соглашению МВФ, тарифы на газ повысятся на 37,5%, указал он.

«Это договорённость, которая жёстко прописана. Я не знаю, насколько удастся перенести это решение, допустим, на конец года, но очень сильно сомневаюсь. В ЖКХ никакого снижения не будет, это факт», — подчеркнул политолог.

На третьем месте идут вопросы мира. Примерно 23% населения выступает за скорые переговоры с РФ по теме Донбасса и ещё 16% — совместных переговоров по этой теме и с Евросоюзом.

«Зеленский не сможет решить дело с ЖКХ. По вопросам мира он может какие-то меры предпринимать, но тут надо быть очень аккуратным, чтобы не попасть под (критику) радикальной составляющей. Поэтому он будет делать ставку именно на антикоррупционную составляющую — сажать Порошенко и его людей», — заявил Абзалов.

Отметим, что согласно последним опросам Владимир Зеленский набирает порядка 78,8% голосов, в то время как действующий президент Украины Пётр Порошенко — 21,2% от числа проголосовавших.