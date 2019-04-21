Киев, , 17:31 — REGNUM

Более 800 сообщений о нарушениях на выборах Украины поступило в полицию. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины на странице в соцсети Twitter.

Выборы на Украине (cc) Congress of local and regional authorities

«В Национальной полиции зафиксировали 816 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов проходит на Украине в воскресенье, 21 апреля. Два кандидата-политика — Пётр Порошенко и Владимир Зеленский — претендуют на пост главы государства.

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