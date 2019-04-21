Израиль предложил помощь в расследовании терактов на Шри-Ланке

Иерусалим, , 17:05 — REGNUM Израиль готов оказать помощь властям Шри-Ланки в расследовании терактов. Об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter.

«Израиль готов помочь властям Шри-Ланки в этот трудный час, — написал Нетаньяху. — Весь мир должен объединиться в борьбе с чумой террора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия взрывов прогремела в нескольких городах Шри-Ланки 21 апреля. По последним данным, в результате кровавых акций погибли 207 человек. Целями злоумышленников стали отели, а также католические церкви.

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