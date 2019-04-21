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Эксперт: Прямо сегодня еще не будет никакой победы над режимом Порошенко

Политика

Для избавления от команды Порошенко придется «много и долго работать»

Эксперт: Прямо сегодня еще не будет никакой победы над режимом Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 21 апреля 2019, 16:56 — REGNUM  Украинские эксперты комментируют предварительные данные экзит-поллов, согласно которым с большим преимуществом во втором туре президентских выборов побеждает актер Владимир Зеленский.

В частности, политолог Сергей Гайдай, последовательно выступающий против действующего президента Петра Порошенко, отмечает, прямо сегодня ее будет никакой победы, поскольку «счастье не может быть в один ход».

«Дальше будет сложно. Некомпетентность главного и всех его новых. Обвал его рейтинга и ссоры, конфликты и скандалы в его команде. Появление всяких разных «новых». Всех, кто теперь ринется к новому центру власти. Разборки и перетасовки тех, кто у власти и при власти на местном уровне, в регионах. Тяжелое похмелье гражданского общества после порохоботского запоя. Новый всплеск парада реформаторов, визионеров и примкнувшим к ним городских сумасшедших. И много много много критики со стороны проигравших, экспертов и недовольных», — очерчивает эксперт ближайшие перспективы Украины.

Также он напоминает про борьбу за власть на грядущих осенью парламентских выборах, где есть «угроза ползучего коррупционного реванша и ожесточённые информационно-пропагандисткие войны кланов».

ИА REGNUM напоминает, что по предварительным данным, во втором туре президентских выборов на Украине актер Владимир Зеленский набирает 72,5% голосов, действующий президент Пётр Порошенко— 26%. Избирательные участки на Украине будут работать до 20:00.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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