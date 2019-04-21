Вятрович сравнил кандидата в президенты Украины с Иисусом Христом

Киев, , 16:54 — REGNUM Глава «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович в воскресенье, 21 апреля, на своей странице в Facebook сравнил одного из кандидатов в президенты страны с Иисусом Христом.

Вятрович написал, что проведение выборов в Вербное воскресенье представляется ему «хорошим знаком»: «напоминает, что те, кто кричат «Осанна», впоследствии начнут кричать «Распни».

Кого из кандидатов Вятрович имел в виду, не вполне ясно. Это может быть как Владимир Зеленский, которого все эксперты называют очевидным фаворитом второго тура выборов, так и Петр Порошенко — в таком случае предполагаемая Вятровичем «осанна» якобы «звучала» на предыдущих выборах в 2014 году.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.