Голосование на выборах президента Украины началось в США

Вашингтон, , 16:46 — REGNUM В США на территории украинских дипломатических ведомств начали открываться участки для голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в соцсети Twitter.

«В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 г. на Украине проходят президентские выборы. На высший руководящий пост страны претендуют два кандидата — политик Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

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