Юго-Восток Украины решает: Обнародована явка на выборах на 15:00

Киев, , 16:42 — REGNUM Во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит сегодня, 21 апреля, явка избирателей на 15:00 составила 45,21%.

Соответствующие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки данных со 190 избирательных округов из 199, передает корреспондент ИА REGNUM.

Безусловными лидерами по явке, как и ранее, являются регионы Юго-восточной Украины: Днепропетровская (50,91%), Запорожская (50,78%), а также Полтавская области (50,36%). Чуть не добрали до 50% Николаевская, Харьковская область и Черниговская области.

Почти одинаковые показатели зафиксированы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса: 45,01% на украинской части бывшей Донецкой области и 45,05% в Луганской.

В Киеве проголосовали 46,14% избирателей.

На Западной Украине ситуация следующая: Львовская область — 39,51%, Ивано-Франковская — 37%, Тернопольская — 40,79% и абсолютный аутсайдер Закарпатская область с показателем 29,64%.

ИА REGNUM напоминает, что на выборах 31 марта явка по Украине на 15:00 составила 45,11%. Голосование на избирательных участках Украины продлится до 20:00.