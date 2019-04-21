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Пушков отреагировал на призыв украинского генерала захватить часть РФ

Политика

«Лучше бы (украинские министры и генералы) об опасности развала Украины подумали»

Пушков отреагировал на призыв украинского генерала захватить часть РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 21 апреля 2019, 16:31 — REGNUM  Министрам и генералам Украины, которые мечтают о развале России, следует обратить внимание на ситуацию в своей стране. Об этом сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter.

«Лучше бы (украинские министры и генералы) об опасности развала Украины подумали, — отметил Пушков. — Там все намного более шатко, чем в России».

Напомним, ранее украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко во время публичного чата на портале «Главред» заявил, что Украине непременно надо «отхватить кусочек», когда «Россия начнёт распадаться».

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