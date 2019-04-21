В Анкаре толпа чуть не избила лидера турецкой оппозиции

Анкара, 21 апреля 2019, 16:06 — REGNUM В Анкаре агрессивно настроенная толпа напала на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел в пригороде Анкаре Чубук, куда Кемаль Кылычдароглу прибыл для участия в церемонии похорон погибшего военнослужащего. На церемонии было много людей и в какой-то момент часть из них повела себя крайне агрессивно в отношении лидера Народно-республиканской партии.
Группа мужчин окружила Кылычдароглу, а некоторые пытались протиснуться к нему вплотную. В адрес Кылычдароглу выкрикивались различные обвинения.
Лидер оппозиционной партии не пострадал — его укрыли в близлежащем доме, который взяла под охрану полиция. Затем полиция подогнала бронированный автомобиль, на котором Кылычдароглу вывезли с места происшествия.
Также известно, что на место происшествия прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар.
Прокуратура начала расследование в связи с нападением на Кылычдароглу.