Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
16:26:21 МСК

В Анкаре толпа чуть не избила лидера турецкой оппозиции

Политика

Глава Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу подвергся нападению на похоронах военнослужащего

Анкара, 21 апреля 2019, 16:06 — REGNUM  В Анкаре агрессивно настроенная толпа напала на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в пригороде Анкаре Чубук, куда Кемаль Кылычдароглу прибыл для участия в церемонии похорон погибшего военнослужащего. На церемонии было много людей и в какой-то момент часть из них повела себя крайне агрессивно в отношении лидера Народно-республиканской партии.

Группа мужчин окружила Кылычдароглу, а некоторые пытались протиснуться к нему вплотную. В адрес Кылычдароглу выкрикивались различные обвинения.

Лидер оппозиционной партии не пострадал — его укрыли в близлежащем доме, который взяла под охрану полиция. Затем полиция подогнала бронированный автомобиль, на котором Кылычдароглу вывезли с места происшествия.

Также известно, что на место происшествия прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар.

Прокуратура начала расследование в связи с нападением на Кылычдароглу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить