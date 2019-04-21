На Украине «заминировали» более 10 объектов

Киев, , 16:04 — REGNUM На Украине полиция зафиксировала более 10 сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Об этом 21 апреля на брифинге в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины ИванВарченко.

«На сегодня зафиксировано более 10 сообщений (о минировании объектов — ИА REGNUM )… Сообщения получаем по Харьковской, Одесской, Донецкой области и единичные случаи по другим областям», — рассказал Варченко.

Он напомнил, что гражданам грозит до восьми лет лишения свободы за сообщение о ложном минировании.

«У нас есть шутники, которые попытались рассказать о минировании в контролируемых Украиной областях. В частности, в Днепропетровской области был один такой. Мы напоминаем нашим гражданам санкцию статьи №259 Криминального кодекса Украины о неправдивом сообщении о минировании объектов. Вы можете сесть в тюрьму и получить до восьми лет лишения свободы. Давайте не шутить с вещами, которые имеют серьезное негативное влияние на других граждан и воздерживаться от подобных шуток», — сказал Варченко.

По его словам, полиция получает много сообщений о фактах незаконной агитации за кандидатов.

«Много незаконной агитации. На наших улицах осталось много билбордов, есть попытки агитировать на территории избирательных участков. К сожалению, таких моментов не уменьшилось. Это правонарушение, которое также квалифицируется по кодексу административных правонарушений», — подытожил Варченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. В Никополе Днепропетровской области правоохранители зафиксировали случай ложного минирования избирательного участка. Так, на участок зашел пьяный мужчина, взял бюллетень и пошел голосовать. На выходе из кабинки для голосования он демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Позже силовики определил, что никакой бомбы там нет, а мужчина заявил, что таким образом пошутил.