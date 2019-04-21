Украинская полиция оштрафовала Зеленского за нарушения тайны голосования

Киев, , 15:25 — REGNUM Сотрудники украинской полиции выписали штраф кандидату в президенты, бесспорному фавориту второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, за то что он нарушил тайну голосования. Об этом свидетельствует трансляция из штаба Зеленского.

Полицейские пришли в штаб Зеленского и выписали ему штраф за то, что он продемонстрировал бюллетень на камеру, а затем этот момент был показан по телевидению.

«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень», — написал в социальной сети Facebook представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Стоит отметить, что оштрафовать за нарушение тайны голосования во втором туре можно практически всех граждан Украины. Дело в том, что в отличие от первого тура, где избирательный бюллетень был просто огромен, так как содержал информацию о 39 кандидатах, во втором туре бюллетень очень маленький, так как содержит всего две фамилии. Эту бумажку нет необходимости складывать вдвое, чтобы опустить в избирательную урну. Подавляющее большинство избирателей опускают бюллетень в урны не складывая их, а поскольку урны прозрачные, то любой может видеть как голосуют граждане.

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