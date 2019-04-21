Поступило сообщение о минировании торговых центров и аэропорта в Харькове

Харьков, Украина, , 15:27 — REGNUM Информацию о минировании зданий торговых центров и аэропорта проверяет Национальная полиция Украины в городе Харькове. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о взрывчатке, заложенной в зданиях торговых центров по улице Сумской и Героев Труда, бизнес-отеле на проспекте Независимости и в международном аэропорту поступило в полицию 21 апреля около 13:00 по местному времени.

По указанным неизвестным адресам немедленно выехали сотрудники спецслужб. В состав группы вошли специалисты взрывотехнического управления и сотрудники следственно-оперативных отделов.

В настоящее время проводится эвакуация граждан и осмотр помещений. Информация об обнаружении взрывных устройств не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях ложного минирования на Украине. Неизвестные сообщили о взрывных устройствах, заложенных в здании телекомпании в Одессе и на одном из избирательных участков, где сегодня проходит второй тур выборов президента Украины.

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