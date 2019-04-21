Во Львове штаб Порошенко резко раскритиковал главу МВД Авакова

Киев, , 15:21 — REGNUM На Украине есть конкретный министр, который в настоящий момент ведет собственную политическую игру под прикрытием президентских выборов.

Об этом сегодня, 21 апреля, во время избирательного марафона во Львове заявила певица и волонтер София Федина, близкая в штабу Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Федина отметила, что речь идет о министре внутренних дел Украины Арсене Авакове. Соратник Порошенко заявила, что по всей Украине виден определенный разрыв в том, как правоохранители реагируют на те или иные проявления нарушений закона.

«Например, в Луцке избили старушку, которая выражала свою позицию, но мы не услышали результата или комментариев. Зато со стороны Авакова мы увидели огромное количество задержек общественных активистов», — заявила активист.

«Для меня лично эти выборы были сложной ситуацией… Есть много фактов вопиющего пренебрежения к Украине, которые должны прежде всего проверяться МВД и контрразведкой», — призвала соратница Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что его ведомство на этих выборах не поддерживает на этих выборах ни кандидата Порошенко, ни кандидата Зеленского, а поддерживает «выбор украинского народа».

Сразу после первого тура президентских выборов Аваков Зеленского «порядочным человеком из другого мира», который, по мнению министра, готов разбираться с проблемами и делегировать полномочия.