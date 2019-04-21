МВД Украины критикует Госреестр: в списках мёртвые вместо живых

Киев, , 15:17 — REGNUM Советник министра внутренних дел Украины ИванВарченко уличил в некачественной работе сотрудников Государственного реестра избирателей, органов местного самоуправления и государственной власти по формированию списка избирателей. Соответствующее заявление Варченко сделал 21 апреля на брифинге в Киеве.

«Есть некачественная работа государственного реестра, органов местного самоуправления и органов государственной власти относительно формирования списка избирателей. У нас есть коллеги, в том числе и в министерстве внутренних дел, которые через судебные решения накануне дня голосования в первом туре обеспечили себе право гражданина голосовать на участке. Придя голосовать во втором туре, оказалось, что их опять нет в списках избирателей. Такие ситуации не единичные, такие случаи мы сотнями фиксируем по Украине», — возмутился Варченко.

Он сообщил, что приглашения принять участие в выборах получают люди, умершие 20 лет назад. При этом граждане, которые через суд восстановили себя в списках государственного реестра еще накануне первого тура президентских выборов, сегодня не находят себя в списках.

«Мы не можем допустить ситуацию, когда человек умер 20 лет назад, а сейчас получает сообщение: «Придите проголосуйте». Вместе с тем, люди, которые через суд восстанавливали свое право голосовать, опять, а иногда и в пятый, седьмой раз не имеют возможности найти себя в списках для избирателей», — добавил Варченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине на одном избирательном участке умер гражданин. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук призвала СМИ и избирательные штабы кандидатов снизить уровень страстей и оставить в покое избирателей, чтобы они могли спокойно проголосовать