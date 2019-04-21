Лавров рассказал, как США проводят антироссийскую политику в разных странах

Москва, , 15:26 — REGNUM Послы США в любой стране пытаются добиться от властей разрыва политических и экономических отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что послы США действую одинаково во всех странах. Они пытаются продвинуть во властных структурах идею о необходимости прекращения политического и экономического сотрудничества, особенно в сфере продукции военного назначения.

Лавров добавил, что Россия сразу узнаёт о таких действия, ведь в сегодняшнем мире утаить информацию нельзя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с российской стороны не было никаких попыток разрушения торгово-экономических отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что инициатором улучшения российско-американских отношений должен выступить Вашингтон, а не Москва.

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