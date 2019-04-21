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Лавров рассказал, как США проводят антироссийскую политику в разных странах

Политика

Послы США продвигают во всех странах идею о необходимости разрыва отношений с Россией

Москва, 21 апреля 2019, 15:26 — REGNUM  Послы США в любой стране пытаются добиться от властей разрыва политических и экономических отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что послы США действую одинаково во всех странах. Они пытаются продвинуть во властных структурах идею о необходимости прекращения политического и экономического сотрудничества, особенно в сфере продукции военного назначения.

Лавров добавил, что Россия сразу узнаёт о таких действия, ведь в сегодняшнем мире утаить информацию нельзя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с российской стороны не было никаких попыток разрушения торгово-экономических отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что инициатором улучшения российско-американских отношений должен выступить Вашингтон, а не Москва.

Читайте ранее в этом сюжете: Мяч на стороне Вашингтона — Песков о перспективах отношений между РФ и США

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Российско-американские отношения
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