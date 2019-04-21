Киев, 21 апреля 2019, 15:00 — REGNUM
По предварительным данным, во втором туре президентских выборов на Украине актер Владимир Зеленский набирает 72,5% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 26%.
Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщил источник, знакомый с предварительными результатами экзит-поллов.
Как отмечает источник, ввиду того, что во второй половине дня традиционно активнее голосует Западная Украина, рейтинг Порошенко к концу дня увеличится, но не очень значительно.
Похожие результаты приводит и народный депутат Сергей Лещенко, не уточняя, откуда у него информация. По его данным, Зеленский пока что набирает 75,8% голосов, Порошенко — 24,2%.
Официальные экзит-поллы на Украине будут обнародованы сразу после закрытия избрательных участков, в 20:00 по местному времени.