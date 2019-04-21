Лавров: США потеряют поддержку в регионе при военной авантюре в Венесуэле

Москва, , 14:49 — REGNUM В случае попытки осуществления военной авантюры в Венесуэле США потеряют поддержку стран Латинской Америки, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Министр выразил уверенность в том, что американское правительство рассматривает все варианты развития событий в Венесуэле, не исключая возможности военной интервенции США. Однако он отметил, что в случае подобной военной авантюры США потеряет поддержку подавляющего большинства стран Латинской Америки.

Напомним, с начала года в Венесуэле обострилась политическая ситуация. 23 февраля на фоне массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом». Он заручился поддержкой США и правительств ряда стран Латинской Америки.

19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности военной интервенции США в Венесуэлу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Гуайдо призвал своих сторонников выйти на демонстрацию 1 мая для того, чтобы совершить «заключительное усилие» по свержению Мадуро.

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