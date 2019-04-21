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Евгений Мураев на украинских выборах «проголосовал против нелюдя»

Политика

На Украине проходит второй тур президентских выборов

Харьков, Украина, 21 апреля 2019, 14:28 — REGNUM  Экс-кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев во втором туре выборов в воскресенье, 21 апреля, «проголосовал против нелюдя», написал политик на своей странице в Facebook.

Мураев отметил, что «впервые за пять лет чувствует себя частью большинства» и добавил, что «пора вымести мусор из нашей страны».

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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