Евгений Мураев на украинских выборах «проголосовал против нелюдя»

Харьков, Украина, , 14:28 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев во втором туре выборов в воскресенье, 21 апреля, «проголосовал против нелюдя», написал политик на своей странице в Facebook.

Мураев отметил, что «впервые за пять лет чувствует себя частью большинства» и добавил, что «пора вымести мусор из нашей страны».

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.