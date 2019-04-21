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Украинские выборы: Окончательная явка на 11:00 составила 18,15%

Политика

Это значительно выше, чем в первом туре президентских выборов 31 марта

Киев, 21 апреля 2019, 14:34 — REGNUM  Окончательная явка на президентских выборах на Украине, проходящих сегодня, 21 апреля, на 11:00 составила 18,15%.

Такие данные обнародовал ЦИК Украины, подсчитав данные со всех 199 избирательных округов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Активность избирателей пока значительно выше, чем в первом туре, когда по состоянию на 11:00 проголосовали 16,65% граждан.

Согласно данным ЦИК, лидером по явке на указанный отрезок времени является Запорожская область Украины с показателем 24,62%. Как и в первом туре, игнорирует политическую жизнь Украины Закарпатская область — здесь проголосовали всего 8,64%.

В Киеве показатель активности средний — здесь проголосовали 16,45% избирателей, это чуть выше, чем в первом туре президентских выборов (15,6%).

Напомним, что перед вторым туром выборов большинство экспертов и социологов сошлись во мнении, что итоговая явка во втором туре будет на 5−7% ниже, чем в первом.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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