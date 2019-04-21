Лавров: После распада СССР фактор силы из политики Запада не исчез

Москва, , 14:23 — REGNUM После окончания холодной войны фактор силы в политике стран Запада никуда не делся. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телепрограмме «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

Лавров напомнил, что после распада Советского Союза в демократических кругах и в России, и на Западе была настоящая эйфория, так как появилась теория о том, что с разрушение биполярной системы и уходом в прошлое холодной войны, исчезли наконец все идеологические противоречия и весь мир объединится на ниве демократии, а фактор силы навсегда утратит свое значение в международной политике.

«Такая эйфория продолжалась несколько лет. Все было не то что безоблачно, но, как вы помните, в 1990-е годы молодая Россия стремилась активно сотрудничать с США, НАТО, чуть ли не вступать туда собирались», — напомним глава МИД России Лавров.

Но отрезвление от всего это произошло весьма быстро, отметил министр.

«Все поняли, что за этими красивыми словами Запад имеет в виду только одно: фактор силы в российской политике должен уйти вообще в никуда, а фактор силы в политике Запада никуда не делся», — пояснил он.

После роспуска Варшавского договора не последовал роспуск военного блока НАТО. Предполагалось, что страны входившие в эти два военных блока объединятся в рамках ОБСЕ, превратив ее без каких-либо западных и восточных подвидов в общеевропейскую евроатлантическую организацию, где на основе консенсуса решались бы все без исключения вопросы. Но этого не произошло.

После того, как стало понятно, что военный блок НАТО намерен использовать слабость России для упрочения своего военно-стратегического преимущества, руководство РФ приняло решение создать новые виды стратегических вооружений, которые бы смогли хоть в какой-то степени восстановить стратегический баланс сил.

«Конечно, современная ситуация доказывает, что если у тебя нет сильной армии и современных вооружений, то с тобой разговаривать никто не будет, к огромному нашему сожалению», — подытожил Лавров.