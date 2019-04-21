Гройсман проголосовал на выборах, пожелав Украине «счастливого будущего»

Киев, , 14:19 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 21 апреля, проголосовал на выборах президента страны на избирательном участке в Виннице, передает корреспондент ИА REGNUM.

В своем комментарии прессе Гройсман подчеркнул, что сегодня украинцы выбирают будущее страны.

«Я могу только пожелать, чтобы это будущее было счастливым, успешным и чтобы надежда каждого исполнилась», — подчеркнул глава правительства.

Также он отдельно обратил внимание на «огромное достояние» Украины, подчеркнув, что каждый гражданин может сделать «свободный и демократический выбор».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Гройсман заявлял, что 21 апреля украинские граждане выберут того, «кого сочтут необходимым».

Также он дал понять, что не против работать с Владимиром Зеленским, если на выборах победит именно актер.

«Законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот», — резюмировал премьер.

Также Гройсман не раз заявлял, что заявлял, что не собирается уходить в отставку до очередных выборов Верховной рады, которые должны состояться осенью этого года. По мнению премьера, «выборы президента — не повод для отставки премьера».