Яценюк: «Новый президент продолжит курс в НАТО и ЕС»

Киев, , 14:18 — REGNUM «Новоизбранный президент Украины не откажется от курса в НАТО и европейский Союз». Об этом 21 апреля заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, после того как проголосовал на избирательном участке.

«Никто с курса Украины в Европейский Союз, в НАТО, к нашей национальной самоидентификации не сойдет. Те, кто пробовал это сделать, их сегодня нет в Украине и не будет… Кто бы им не стал, президент, правительство и парламент будут вместе работать и будут вместе вести страну к успеху», — считает Яценюк.

Он сообщил, что парламентские выборы сформируют в Раде новую коалицию.

«Кроме того, после президентских выборов у нас будут очередные парламентские выборы, которые назначены на октябрь 2019 года. Это будет еще один важный шаг к тому, какой будет парламентская коалиция, каким будет правительство Украины и как новая парламентская коалиция, новое правительство и новоизбранный президент, кто бы им не стал, будут двигать страну вперед. После сегодняшнего праздника демократии завтра наступит обыденность», — добавил Яценюк.

При этом он сообщил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского так и не услышал от кандидатов конкретики, относительно их будущих шагов на президентском посту.

«К сожалению, я так и не услышал конкретики, что делать следующие пять лет. Надеюсь, что после президентских выборов мы услышим очень четкие позиции новоизбранного президента Украины, кто бы им не стал. Услышим, какие конкретные шаги он будет делать следующие 100 дней», — подытожил Яценюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман с супругой проголосовали на президентских выборах. Он заверил, что второй тур выборов пройдет «по высоким демократическим стандартам».