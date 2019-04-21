МВД Украины зарегистрировало более 280 заявлений о нарушениях на выборах

Киев, , 14:00 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины к 12:00 (время совпадает с московским) зарегистрировало 281 заявление о нарушениях в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил советник министра внутренних дел, член координационного штаба по обеспечению правопорядка на голосовании Зорян Шкиряк.

Стоит отметить, что накануне, 20 апреля, когда на Украине был «день тишины» и была запрещена любая агитация, МВД зафиксировало 262 нарушения «дня тишины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщил о более чем 600 нарушениях в ходе голосования.