Лавров: Авантюру с автокефалией для украинских раскольников затеяли США

Москва, , 13:56 — REGNUM Инициатива с предоставлении автокефалии украинским раскольникам была полностью инициирована властями США, которые теперь пытаются заставить поместные православные церкви признать эту новую структуру. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил министр иностранных дел России в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

По словам Лаврова, в арсенале американской политики в отношении России с недавнего времени появилась фронтальная атака на православие. глава МИД РФ подчеркнул, что у российской стороны накопилось уже достаточно сведений о том, что затею стамбульского патриарха Варфоломея о предоставлении украинским раскольникам автокефалии полностью инспирировали и поддержали власти США.

«Сейчас Вашингтон путем жестких демаршей активно работает с другими православными церквями, которые отказались поддержать самовольное решение стамбульского патриарха, заставляя их каким-то образом признать то, что произошло», — пояснил Лавров.

Все это является беспрецедентным и грубейшим вмешательством в дела Церкви, которое противоречит всем современным дипломатическим нормам и практикам, которые закреплены в международном праве.

«Это прискорбно», — отметил Лавров.