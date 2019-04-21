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Комитет избирателей: На Украине массово нарушается тайна голосования

Политика

Все дело в специфической форме бюллетеня, объясняют эксперты

Комитет избирателей: На Украине массово нарушается тайна голосования
© Sandro Weltin. Council of Europe
Урна для голосования. Выборы на Украине

Киев, 21 апреля 2019, 13:48 — REGNUM  Комитет избирателей Украины (КИУ) заявляет о массовом нарушении тайны голосования в ходе второго тура президентских выборов из-за специфики избирательного бюллетеня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как объясняют эксперты организации, бюллетень небольшого размера и избиратели часто не сворачивают документ, вбрасывая его в прозрачный ящик для голосования. Поэтому можно увидеть, за кого в итоге проголосовали, подчеркивает комитет.

«Результаты волеизъявления могут увидеть посторонние лица, в том числе, другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии», — констатируют в Комитете.

Наблюдатели КИУ сообщает, что такая ситуация зафиксирована во всех регионах Украины.

Еще одна проблема, которую подчеркивает комитет — фото избирательных урн с заполненными бюллетенями «активно публикуются в социальных сетях.

ИА REGNUM напоминает, что закон «О выборах президента Украины» запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления — в МВД Украины обещает проверить это и предоставить «надлежащую юридически-правовую оценку».

Ранее ЦИК Украины установила, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования 21 апреля будет напечатан только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 150 мм, голубовато-серого цвета, с двутоновым водяным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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