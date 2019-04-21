Владимира Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования

Киев, , 13:46 — REGNUM Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинили в том, что он якобы нарушил тайну голосования в ходе второго тура выборов главы государства.

В эфире украинского «Пятого канала» был показан сюжет о том, как Зеленский вместе со своей супругой проголосовали на выборах президента Украины. Голосовали Зеленские на участке, который расположен на проспекте героев Сталинграда в Киеве.

Когда Зеленский заполнил свой бюллетень и пошел бросать его в урну, бумага была повернута таким образом, что было отчетливо видно, что Зеленский голосовал за себя.

Стоит отметить, что бюллетень во втором туре президентских выборах представляет собой довольно маленькую бумажку, которую даже не нужно складывать пополам, чтобы опустить в урну для голосования.

Тем не менее Зеленский нарушил закон. Напомним, что согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования. Нарушителю грозит штраф или ограничение свободы на срок до трёх лет.