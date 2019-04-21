Киев, , 13:40 — REGNUM

На Украине многие граждане не поддерживают ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского. Об этом 21 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Алексей Дорошенко.

«Общество находится в позиции, когда многие не поддерживают ни одного, ни второго кандидата. Есть очень большой протестный электорат. В любом случае избирателю Украины подложили большую свинью под политическую систему Украины», — сказал Дорошенко.

По его словам, на Западе, как и на Украине граждане устали от «старой политической элиты».

«Мы устали от старой политической элиты также, как и многие страны Европы, США не голосовали за традиционных политиков. Также в нашей стране наступил перелом, когда украинские и иностранные политтехнологи увидели, что уже традиционными способами ничего сделать нельзя… Постепенно мы увидим переход в другую политику. Политику, извините, сюрреалистическую. Впереди нас еще ожидают парламентские выборы, которые могут пойти в этом же нетрадиционном тренде», — прогнозирует Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. По состоянию на 11.00 явка избирателей составила 17,43%. Об этом информирует сайт Центральной избирательной комиссии.