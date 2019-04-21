Лавров: НАТО не пойдет на участие в провокациях Киева в Керченском проливе

Москва, , 13:40 — REGNUM Корабли НАТО не будут принимать участия в планируемых Киевом новых провокациях в Керченском проливе, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое мнение он выразил 21 апреля в интервью телеканалу «Звезда».

По мнению главы МИД РФ, НАТО может поддержать Украину в этом вопросе политически и морально.

«Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию», — заявил Сергей Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства России отметил, что, с учетом имеющейся у него информации, он полагает, что в НАТО уже все решили по данному вопросу.

Отметим, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили морские границы России, войдя во временно закрытую акваторию и двинулись к Керченскому проливу, где стали опасно маневрировать, пренебрегая законными требованиями погранслужбы РФ. В результате береговая охрана задержала корабли, против находившихся на борту 22 моряков и 2 сотрудников СБУ было возбуждено уголовное дело.