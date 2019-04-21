Во Львове в одном из районов города зафиксирована аномально низкая явка

Киев, , 13:30 — REGNUM Явка во втором туре на выборах президента Украины во Львовской области Украины на 11:00 составила 12,14%.

Соответствующие данные обнародовал ЦИК Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Показатели во Львовской области примерно вдвое меньше, чем на Юго-Востоке страны, однако известно, что на Галичине всегда гораздо активнее голосуют во второй половине дня.

Пока что процесс голосования во Львове идет в стандартном режиме, чрезвычайные ситуации на выборах не зафиксированы.

Вместе с тем, Львовский горсовет уточняет данные по районам по состоянию на 12:00: в Лычаковском районе проголосовали ориентировочно 13,81% (11,540) избирателей, в Железнодорожном районе — ориентировочно 13,67% (14.378) избирателей, в Сиховском районе — ориентировочно 14,4% (16.758) избирателей, в Галицком районе — ориентировочно 5,5% (2.348) избирателей (горсовет не уточняет, с чем связаны столь аномально низкие показатели), во Франковском районе — ориентировочно 15,5% (17.352) избирателей, в Шевченковском районе — ориентировочно 12,38% (15.344) избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого тура именно во Львовской области была зафиксирована наибольшая явка по Украине, и вместе с тем столица Галичины дала максимальную в стране поддержку действующему президенту Петру Порошенко.