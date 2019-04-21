Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

Москва, , 13:23 — REGNUM Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году, чтобы дать шанс избранному президенту Петру Порошенко выполнить свои обязательства по быстрому урегулированию конфликта, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Министр отметил, что обещания Порошенко скорого разрешения конфликта мирным путём подкреплялись просьбами официального Парижа и Берлина не выступать с заявлением о непризнании выборов.

Лавров добавил, что последующие события показали, что Порошенко никак не является «президентом мира», а Минские соглашения были подписаны только из-за того, что у Порошенко не было выбора.

Глава МИД прокомментировал и предстоящие президентские выборы.

«Главное, чтобы была договороспособность, чтобы было уважение у новой или строй власти к международным обязательствам Украины. В числе таких обязательств международно-правовой инструмент резолюция Совета безопасности, которая одобрила Минские договорённости», — подчеркнул Сергей Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Во второй тур вышли действующий президент Пётр Порошенко и актёр Владимир Зеленский.