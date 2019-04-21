Активиста Femen разделась перед Зеленским

Киев, , 13:17 — REGNUM Активистка из так называемого движения Femen разделась на избирательном участке в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Об этом сегодня, 21 апреля, передает украинское «Общественное радио».

Кандидат Зеленский вместе со своей супругой Еленой прибыли на избирательный участок на проспекте героев Сталинграда в Киеве.

В какой-то момент женщина, которая причисляет себя к движению Femen, разделась прямо на участке. Она кричала «Хватит насиловать страну».

Зеленского и его супругу обступили охранники. Также не участке было много журналистов, так как пробиться к кандидату активистке не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. Бесспорным фаворитом является Зеленский, за которого, согласно последним опросам, готовы проголосовать более 70% избирателей. За его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать менее 25%.