Бывший глава МИД Эквадора считает ситуацию с Ассанжем беззаконием

Кито, , 13:11 — REGNUM Экс-глава внешнеполитического ведомства Эквадора Рикардо Потиньо назвал «беззаконием» ситуацию, сложившуюся вокруг основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Это оскорбление достоинства нашей страны, это беззаконие — позволить полиции Великобритании войти в наше посольство и вытащить, выволочь человека, которому мы дали убежище», — заявил бывший министр в интервью телеканалу RT и добавил, что и по Конституции Эквадора, и по международным законам Ассанжа нельзя было экстрадировать в Британию, так как в этом случае действовал принцип невыдворения.

Также, как считает Потиньо, поведение властей Эквадор в данном случае является дикостью и с точки зрения юриспруденции, и с точки зрения достоинства страны, а также с точки зрения независимой внешней политики станы, в данном случае, сдавшейся «как вассал».

Отметим, основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был лишен политического убежища в посольстве Эквадора в Великобритании и выдан властям этой страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 19 апреля, суд Эквадора вынес постановление об аресте бывшего министра иностранных дел Рикардо Патиньо, который обвиняется в призывах к свержению государственной власти.