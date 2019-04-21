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Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве

Политика

Порошенко призвал продолжить реформы и «европейскую и евроатлантическую интеграцию»

Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко на избирательном участке 31 марта 2019 года

Киев, 21 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Центральном доме офицеров в Киеве.

В заявлении для журналистов Порошенко отметил, что во время этих выборов Украина должна сделать всё возможное для того, чтобы были продолжены реформы, а также «европейская и евроатлантическая интеграция».

Также он призвал не допустить ситуации, при которой «после голосования сначала было смешно и весело, а потом — больно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют Пётр Порошенко и актёр Владимир Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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