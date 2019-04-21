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Порошенко заявил, что «фамилия победителя выборов» неважна

Политика

На Украине проходит второй тур президентских выборов

Киев, 21 апреля 2019, 12:48 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко «гордится» организацией выборов, об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 апреля.

По его словам, волеизъявление граждан проходит свободно, а «демократическая традиция» защищена. Порошенко полагает, что «именно это характеризует Украину как европейское государство», которое за пять лет его президентства «совершило огромный прогресс в возвращении в европейскую семью».

Порошенко также считает, что важна не «фамилия» того, кто выиграет выборы, а «сохранение стратегии и пути», но еще важнее — «не потерять страну».

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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