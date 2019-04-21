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Спикер Рады отдал свой голос на выборах за «евроатлантический выбор»

Политика

«Сегодня мы голосуем за евроатлантический выбор Украины»

Киев, 21 апреля 2019, 12:47 — REGNUM  Спикером верховной рады Украины Андрей Парубий назвал сегодняшнее голосование во втором туре президентских украинских выборов «евроатлантическим выбором Украины», соответственную запись политик разместил 21 апреля в своем Facebook.

В своем сообщении, которое было размещено им в Facebook после того, как оставил свой голос на избирательном участке в киевском Доме офицеров, Парубий поздравил всех верующих с Вербным воскресеньем и отметил, что сегодняшнее голосование — это голосование за кандидатуру главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

«Сегодня мы голосуем за евроатлантический выбор Украины», — написал в своем Facebook спикер Верховной украинской рады и призвал всех украинцев прийти и проголосовать на выборах президента страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Cерuей Kавров в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что пока ещё рано делать окончательные выводы о будущей политике кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в случае если последний будет избран на этот пост.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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