Киев, , 12:47 — REGNUM Спикером верховной рады Украины Андрей Парубий назвал сегодняшнее голосование во втором туре президентских украинских выборов «евроатлантическим выбором Украины», соответственную запись политик разместил 21 апреля в своем Facebook.

В своем сообщении, которое было размещено им в Facebook после того, как оставил свой голос на избирательном участке в киевском Доме офицеров, Парубий поздравил всех верующих с Вербным воскресеньем и отметил, что сегодняшнее голосование — это голосование за кандидатуру главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

«Сегодня мы голосуем за евроатлантический выбор Украины», — написал в своем Facebook спикер Верховной украинской рады и призвал всех украинцев прийти и проголосовать на выборах президента страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Cерuей Kавров в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что пока ещё рано делать окончательные выводы о будущей политике кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в случае если последний будет избран на этот пост.