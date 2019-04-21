Украина: активно голосует Юго-Восток, Запад — пассивен

Киев, , 12:41 — REGNUM Мнение экспертов о том, что во втором туре президентских выборов на Украине люди будут голосовать менее активно, чем в первом, пока не подтверждается.

Так, в первом туре выборов итоговая явка на 11:00 составила 16,65%, а сегодня, 21 апреля, после обработки данных из 171 из 199, явка составляет 17,89%.

Общая картина первго и второго тура схожа — в первой половине дня активно голосует Юго-Восток страны и достаточно слабо — Запад.

Следующая официальная явка будет обнародована в 16:00

Отметим, что в интервью РБК-Украина, обнародованном 19 апреля, директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто заявлял, что во втором туре выборов 2019 явка избирателей может быть ниже явки в первом туре. По словам эксперта, позитивная для кандидата Владимира Зеленского социология может демобилизировать его избирателей.

«Перед первым туром 62% опрошенных утверждали, что точно придут на выборы, еще 23% говорили, что скорее всего придут, и в итоге пришли лишь 63%… Сейчас 54% говорят, что точно придут, еще 18% — скорее всего. Исходя из этого, можно прогнозировать явку примерно в 55%», — подчеркнул Паниотто.