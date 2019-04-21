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Порошенко поздравил «всех христиан» с Пасхой

Политика

На Украине проходит второй тур президентских выборов

Порошенко поздравил «всех христиан» с Пасхой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 21 апреля 2019, 12:35 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 апреля, поздравил «всех христиан» с «великим праздником Воскресения Христова».

21 апреля Пасху празднуют христиане западного обряда. Христиане восточного обряда в этот день празднуют Вербное воскресенье.

Порошенко напомнил, что «ровно год назад мы начали переговоры о получении Томоса». Теперь, по его словам, «у нас есть Единая Церковь».

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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