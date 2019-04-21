Штаб Зеленского зафиксировал почти 600 нарушений на выборах главы Украины

Киев, , 12:35 — REGNUM Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщает о почти 600 поступивших жалобах о нарушениях в ходе голосования во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщается на официальной странице штаба Зеленского в социальной сети Facebook сегодня, 21 апреля.

«С начала голосования прошло почти четыре часа. На нашей горячей линии уже 590 обращений о нарушениях на избирательных участках», — сказано в сообщении предвыборного штаба Зеленского.

Команда Зеленского призывает граждан Украине и далее оперативно информировать о выявленных в ходе голосования нарушениях.