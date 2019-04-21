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Штаб Зеленского зафиксировал почти 600 нарушений на выборах главы Украины

Политика

Как и в первом туре нарушений крайне много, но мировая общественность не обращает на это внимания

Киев, 21 апреля 2019, 12:35 — REGNUM  Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщает о почти 600 поступивших жалобах о нарушениях в ходе голосования во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщается на официальной странице штаба Зеленского в социальной сети Facebook сегодня, 21 апреля.

«С начала голосования прошло почти четыре часа. На нашей горячей линии уже 590 обращений о нарушениях на избирательных участках», — сказано в сообщении предвыборного штаба Зеленского.

Команда Зеленского призывает граждан Украине и далее оперативно информировать о выявленных в ходе голосования нарушениях.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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