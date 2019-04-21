В Польше перед участками для выборов главы Украины выстроились очереди

Варшава, , 12:30 — REGNUM В Варшаве перед посольством Украины выстроилась 200-метровая очередь из украинских граждан, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины, которые проходят сегодня, 21 апреля.

В социальных сетях пользователи также распространяют кадры из Кракова, Гданьска и Люблина, где рядом с украинскими консульствами также выстроились очереди из граждан Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом туре президентских выборах на Украине, которые состоялись 31 марта, на избирательных участках в Польше проголосовали 7,8 тыс. человек из около 30 тыс. граждан Украины, которые стоят на консульском учете. При этом в Польше на постоянно основе проживают 1,5 млн граждан Украины. Подавляющее большинство из них голосовать не сможет, если только не приедет обратно на Украину и не проголосует на том участке, где они зарегистрированы, что маловероятно.