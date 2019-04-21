В тюрьмы под Днепропетровском завезли в 2-3 раза больше бюллетеней чем надо

Киев, , 12:20 — REGNUM В Днепропетровской области количество бюллетеней, направленных на специальные избирательные участки второго тура выборов президента Украины в местах лишения свободы, значительно превышает количество зарегистрированных избирателей. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает украинская общественная организация «ОПОРА».

Факты значительного превышения количества бюллетеней над число избирателей зафиксированы на избирательных участках №34, 37, 40 и 28.

«Нарушена статья 71, часть 7 закона о выборах президента Украины, которая предусматривает превышение изготовления бюллетеней на 0,5%», — подчеркнули в организации.

Уточняется, что в Пятихатской и Днепровской исправительных колониях зафиксировано в два раза большее количество бюллетеней, чем имеющихся там избирателей. В Желтоводской исправительной колонии бюллетеней в три раза больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на некоторых участках в Волынской области наблюдатели фиксируют недостаточное количестве бюллетеней по сравнению с число зарегистрированных избирателей.