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Новые беспилотные комплексы поступили на вооружение военной базы РФ

Политика

Беспилотники предназначены для ведения наблюдения за объектом в любых метеоусловиях

Душанбе, 21 апреля 2019, 12:19 — REGNUM  Четыре новых беспилотных комплекса «Орлан-10» поступили на вооружение российской 201-й военной базы в Таджикистане. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Беспилотные комплексы предназначены для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. При этом время нахождения аппарата в воздухе достигает 15 часов.

С помощью комплекса «Орлан-10» возможно управлять одновременно четырьмя беспилотниками, а также организовывать локальную сеть из 30 операторов для управления задачами одновременно запускаемых аппаратов.

Беспилотные комплексы оснащены сменными модулями с тепловизионными, фото‑ и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, аппаратурой ретрансляции, а также катапультным стартом.

Как сообщила пресс-служба ЦВО, новые комплексы обеспечивают корректирование огня артиллерии в режиме реального времени на дальности до 120 километров, эффективное ведение воздушной разведки и обнаружение целей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обучении военнослужащих 201-й военной базы в Таджикистане вождению боевых машин в горной и труднодоступной местности.

Читайте ранее в этом сюжете: Российских военных в Таджикистане обучили вождению боевой техники в горах

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201-я российская военная база в Таджикистане
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