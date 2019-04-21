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Украина: Явка на 11:00 — названы главные лидеры и аутсайдеры

Политика

Высокие показатели пока что обеспечивает Юго-восток Украины

Украина: Явка на 11:00 — названы главные лидеры и аутсайдеры
© Sandro Weltin. Council of Europe)
Избиратель. Выборы на Украине

Киев, 21 апреля 2019, 12:17 — REGNUM  Наиболее активно голосование на выборах президента Украины сегодня, 21 апреля, идёт в Запорожской области Украины, наименее активно в Закарпатье, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие данные обнародовала ЦИК Украины по состоянию на 11:00, после трех часов голосования.

Явка в Запорожской области составила 24,38%.

Также среди лидеров — Юго-восточные области Украины: Днепропетровская область — 22,56%, Николаевская область — 23,35%, Херсонская область — 22,06%, Полтавская область — 22,53%.

В подконтрольных Киеву регионах Донбасса явка составляет около 20% — в «украинской части» бывшей Донецкой области — 20,79%, в «украинской» части бывшей Луганской области — 20,91%.

Наименьшая явка в первой половине дня традиционно на Западе Украины: Черновицкая область — 10,37%, Закарпатская область — 8%, Ивано-Франковская — 10,81%.

В Киеве явка составила 16,27%.

Напомним, что в целом по стране активность избирателей по 11:00, согласно данным ЦИК, составила 17,66%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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